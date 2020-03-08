كيف تناولت صحف المغرب مواجهتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تحدد رسميًا الأطراف الأربعة التي ستتقابل في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تأهل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بجانب الثنائي المغربي الوداد والرجاء البيضاوي.

الأهلي والزمالك سيخرجان في نصف النهائي لمواجهة الوداد والرجاء في مايو المقبل على أن تقام موقعة الإياب في مصر خلال نفس الشهر.

وصعد الأهلي إلى دور الأربعة بفوزه على صنداونز الجنوب أفريقي (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، كما تأهل الزمالك بإقصائه بطل آخر نسختين الترجي بالفوز عليه (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل الوداد والرجاء بنتيجة واحدة وهيّ (2-1) على حساب كل من النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما تناولته الصحف المغربية عن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام الثنائي المغربي الوداد والرجاء:

- "الوداد يضرب موعدًا مع الأهلي"

ذكرت صحيفة البطولة أن فريق الوداد سيضرب موعدًا مع الأهلي في دور نصف النهائي من البطولة القارية.

وقالت الصحيفة المغربية إن الوداد كان قريبًا من التسجيل في شباك النجم خلال مباراة الإياب إلا أن بطل المغرب اقتنص بطاقة التأهل للمربع الذهبي ليواجه الأهلي الذي بدوره صعد على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

"هل تتذكرون آخر مواجهة بين الرجاء والزمالك؟"

بدورها استعرضت صحيفة "المنتخب" المغربية آخر مواجهة بين الرجاء والزمالك حيث جاءت في نسخة 2005 من بطولة دوري أبطال العرب.

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وأضافت الصحيفة أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب والذي أقيم على أرض الرجاء بهدفين دون رد ضمن دور ثمن النهائي قبل أن ينجح الفريق المغربي في الفوز بالقاهرة بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل من مصر.

وأكملت الصحيفة أن على مستوى دوري أبطال أفريقيا التقى الرجاء بالزمالك في نهائي نسخة (2002) ليفوز الفريق الأبيض باللقب بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- "الرجاء يتصدى لعاصفة مازيمبي والوداد يفلت"

سلطت صحيفة "هيسبريس" المغربية الضوء على تأهل الثنائي المغربي الرجاء البيضاوي والوداد.

الصحيفة قالت إن الرجاء استطاع التصدي لعاصفة مازيمبي ليعود من الكونغو بتأهل ثمين.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تأهل الوداد لتؤكد أن الفريق المغربي أفلت من الخسارة على يد النجم الساحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الساحلي كان قريبًا من تعديل النتيجة أمام الوداد لكن الفريق المغربي تمكن من اقتناص بطاقة التأهل من رادس.

- "موعد بين الوداد والأهلي"

قالت صحيفة "هبة بريس" المغربية إن الوداد سيضرب موعدًا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة المغربية أن الوداد استطاع العبور إلى دور الأربعة بالفوز على النجم الساحلي رغم أن الأخير تفوق في الإياب بهدف دون رد.

وكشفت الصحيفة موعد لقاء الأهلي والوداد حيث ستقام المباراة الأولى في الدار البيضاء في الثاني من مايو المقبل على أن تقام موقعة الإياب في التاسع من نفس الشهر بالقاهرة.