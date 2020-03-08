تشيلسي يستضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة تشيلسي وإيفرتون والمقرر لها أن تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

تنطلق مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيفرتون

ستكون مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي منقولة لكم بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق خالد الحدي.

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ويقدم نادي تشيلسي موسمًا مميزًا في مشواره بالموسم الجاري تحت قيادة نجمه السابق فرانك لامبارد المدير الفني الحالي، حيث أنه يحتل المركز الرابع فى ترتيب

جدول الدوري برصيد 47 نقطة حتي الآن، حيث خاض الفريق 28 جولة حصد الفوز في عدد 13 جولة وحقق التعادل في عدد 6 جولات وخسر 9 جولات حتى الآن ويسعي نادي تشيلسي الإنجليزي إلي استغلال عاملي الأرض والجمهور في حصاد فوز ثقيل على أرضه ليضمن تواجده في مربع المقدمة بالدوري بل والتوغل إلى المراكز الأولي.

يدخل فريق تشيلسي مواجهة إيفرتون بمعنويات مرتفعة بعد أقصى ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتأهل من دور الـ16 على حساب الريدز في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد،

على نفس الملعب ستامفورد بريدج، ليحصل على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ليواجه ليستر سيتي يوم الحادي والعشرون من شهر مارس الجاري.

بينما يقدم فريق إيفرتون موسمًا متوسط الأداء والمستوي فىي مشواره بالبطولة حيث أنه يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة حتى الآن، وخاض الفريق 28 جولة من بداية الموسم حتى الآن واستطاع أن يحصد الفوز في 10 جولات وحقق التعادل في 7 جولات وخسر في 11 جولة حتى الآن، ويسعي فريق إيفرتون في محاولة للخروج سالمًا من المباراة بدون أي خسارة ويطمع بالتعادل بل وبالفوز إن سنحت له الفرصة ليعدل من موقعه في الجدول.

وتحظى هذه المباراة بطابع خاص خاصة وأن مدرب إيفرتون هو المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي سبق له تدريب تشيلسي خلال الفترة بين 2009 و2011، وكان فرانك لامبارد مدرب البلوز حاليًا، لاعبًا تحت قيادته آنذاك، ليتواجها اليوم وجهًا لوجه.