مدرب صن داونز يكشف أسباب تأهل الأهلي من بريتوريا

هنأ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، النادي الأهلي على صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن المارد الأحمر نجح في الصعود على حسابهم هذه المرة، بعد خروج الأهلي العام الماضي أمامهم من نفس الدور، مؤكدًا تمنياته بالتوفيق لهم.
أشار موسيماني أن فريقه لم يستغل الفرص التي أتيحت له في القاهرة، خاصةالفرصة التي كانت في اللحظات الأولى من المباراة، وهو الأمر نفسه في مباراة الإياب ببريتوريا وعدم تسجيل فريقه هدف في الخمس دقائق الأولى من المباراة.
واصل المدرب الجنوب أفريقي في تصريحاته لـ"الوفد" أنه كان من المؤسف أن يسجل فريقه هدفًا في نفسه، للأهلي، ويصعب الأمور على
نجح النادي الأهلي في الصعود إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في دور الذهاب الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، فيما انتهت مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكلا الفريقين، ليتأهل المارد الأحمر للدور المقبل.
كان صن داونز أقصى النادي الأهلي من نفس الدور في العام الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في دور نصف النهائي.
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