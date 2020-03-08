تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بيبتيس في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الأحد على ستاد بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

و تذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بشكل حصري عبرقناة بي إن سبورت HD3

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام ريال بيتيس كالتالي..

المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - ميليتاو

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش

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خط الهجوم: فينيسيوس – بنزيما

ويدخل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد المباراة

بحثًا عن الفوز لخطف الصدارة مجددًا من فريق برشلونة الذي أعتلاها بالأمس عقب الفوز ريال سوسييداد .

وحفز زيدان لاعبيه قبل المباراة بالقاء برشلونة الذي خاضة الجولة الماضية وحقق خلاله الملكي الفوز بهدفين دون رد.

في المقابل يرغب ريال بيتيس في تحقيق الفوز مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة ويتطلع أيضًا لفوز من أجل البعد عن منطقة الهبوط.

ويدخل ريال مدريد المباراة محتًا وصافة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.