موعد مباراة اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر اليوم بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأحد، مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في الديربي الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال الأسابيع الأخيرة

Advertisements

من خلال تأهله في الدوري الأوروبي إلى دور الستة عشر حيث سيقابل فريق لينتس، بالإضافة إلى فوزه في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ديربي كاونتي بنتيجة 3-0، بعد أن دفع الفريق ثمن خطأ فادح من حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، الذي كلفه خسارة نقطتين أمام إيفرتون الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي حيث تعادلا بهدف لكل منهما.

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة السيتي بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وهو يعلم جيدًا أن فريقه في أمس الحاجه إلى النقاط، في صراعه لدخول المربع الذهبي للبريميرليج والعودة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث

يحتل اليونايتد المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي يستضيف إيفرتون اليوم، وبالتساوي مع وولفرهامبتون السادس.

وسيتواصل غياب كلا من: ماكتوميناي وبول بوجبا عن فريق مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، حيث يتأكد غياب الثنائي عن مواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي.

بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أستون فيلا، وبلوغه ربع نهائي الكأس يوم الخميس الماضي، على حساب شيفيلد ونسداي بهدف مهاجمه التاريخي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

والأهم بالنسبة إلى بيب جوارديولا، مدرب السيتي هو استمراره في دوري أبطال أوروبا بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على أرض ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ثمن النهائي.

وسيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني وإيميريك لابورت لعدم اكتمال شفائهم من الإصابة، مع احتمالية غياب نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروين بسبب إصابة في الكتف.