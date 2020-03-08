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موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والقنوات الناقلة

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 يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الأحد على ستاد بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تكون في تمام الساعة الحادية عشر

مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

والساعة الثانية عشر منتصف اليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

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تذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بشكل حصري عبرقناة بي إن سبورت HD3  المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد المباراة بحثًا عن

الفوز لخطف الصدارة مجددًا من فريق الذي أعتلاها بالأمس عقب الفوز ريال سوسييداد .

وحفز زيدان لاعبيه قبل المباراة بالقاء برشلونة الذي خاضة الجولة الماضية وحقق خلاله الملكي الفوز بهدفين دون رد.

في المقابل يرغب ريال بيتيس في تحقيق الفوز مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة ويتطلع أيضًا لفوز من أجل البعد عن منطقة الهبوط.

ويدخل ريال مدريد المباراة محتًا وصافة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

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