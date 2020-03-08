أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل. يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. شملت القائمة ٤ لاعبين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) Advertisements محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) ويرسل الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين، طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا. وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ٢٣ من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يعلن ضم 4 محترفين لمعسكر مباراة توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.