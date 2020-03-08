الليلة.. ريال مدريد يبحث عن صدارة الدوري الإسباني من بوابة بيتيس

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال بيتيس مساء اليوم الأحد على ستاد بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة

مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد المباراة بحثًا عن الفوز لخطف الصدارة مجددًا من فريق برشلونة الذي أعتلاها بالأمس عقب الفوز ريال سوسييداد .

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وحفز زيدان لاعبيه قبل المباراة بالقاء برشلونة الذي خاضة الجولة الماضية وحقق خلاله الملكي الفوز بهدفين دون رد.

في المقابل يرغب ريال بيتيس في تحقيق الفوز مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة ويتطلع أيضًا لفوز من أجل البعد عن منطقة الهبوط.

ويدخل ريال مدريد المباراة محتلًا وصافة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.