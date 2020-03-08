الليلة.. مواجهة سهلة لبيراميدز ضد زاناكو الزامبي بالكونفدرالية

يسعى فريق بيراميدز إلى الانتصار وتحقيق نتيجة كبيرة في مواجهة الليلة أمام زاناكو الزامبي، لتأكيد جدارته بالتأهل لنصف النهائى ورغبته الحقيقة فى التتويج باللقب الأفريقي، بعدما نجح فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب بزامبيا.

طالب الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى، بعدما أصبح بيراميدز أول نادي فى أفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية «خارج بلده» فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وهو رقم قياسى قارى

جديد لم يتحقق فى البطولة منذ انطلاقها فى 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

وحذر تشاتشيتش لاعبيه من الاستهتار بالمنافس بعد الفوز عليه بثلاثية فى عقر داره، مطالبا بالتركيز الشديد طوال المباراة خوفا من أية مفاجآت، خصوصا ان الفريق الزامبى سيهاجم بكل خطوطه لأنه لا يبكى على شيء بعد الهزيمة الثقيلة فى الذهاب.

وأكد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن

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منظومة الفريق بالكامل تضع لقب الكونفيدرالية على رأس أهدافها، والجميع لديه رغبة قوية فى التتويج رغم أنها المشاركة الأولى، خصوصا أن الفريق يمتلك العناصر القادرة على تحقيق ذلك.

وأوضح فتح الله أن عودة عدد من العناصر مثل محمد فاروق وإيريك تراورى وإبراهيم حسن، منحت الفريق أفضلية هجومية كبيرة، لكن لن نستهين بزاناكو فى مواجهة الليلة، بل سنسعى لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، لتوجيه رسالة إلى جميع المنافسين برغبة بيراميدز فى اللقب.

ويعتمد تشاتشيتش على خبرات لاعبيه الكبار أمثال أحمد الشناوى وعلى جبر وعمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى وجون أنطوي، حيث رفض المدرب الكرواتى خوض اللقاء باللاعبين البدلاء خوفا من المفاجآت.