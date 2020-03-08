اليوم.. المصري في مهمة انتحارية أمام نهضة بركان بالكونفيدرالية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع زاناكو الزامبي، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ويحل المصرى البورسعيدى ضيفًا على فريق نهضة بركان المغربى فى التاسعة مساءً، فى إيابدور ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يخطط طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، لتحقيق الفوز، أو التعادل بأكثر من هدفين من أجل ضمان التأهل للدور نصف النهائي،بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.
تقام المباراة بدون جمهور بعد قرار وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية باقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الاجنبية بدون جمهور ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
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