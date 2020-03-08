تلقى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، عرضًا رسميًا لمواجهة البرازيل وديًا في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.
أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، أن البرازيل ترغب في مواجهة الفراعنة خلال الشهر الجاري لكن يبقى تحديدملعب المباراة، مشيرًا إلى أن البرازيل رحبت بمواجهة المنتخب في أي ملعب واستدعت لاعبيها المحترفين لخوض اللقاء تأكيدًا على رغبتها في مواجهة الفريق القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. البرازيل تطلب مواجهة المنتخب الأولمبي في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.