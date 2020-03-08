رسميًا.. البرازيل تطلب مواجهة المنتخب الأولمبي في مارس

تلقى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، عرضًا رسميًا لمواجهة البرازيل وديًا في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، أن البرازيل ترغب في مواجهة الفراعنة خلال الشهر الجاري لكن يبقى تحديد

ملعب المباراة، مشيرًا إلى أن البرازيل رحبت بمواجهة المنتخب في أي ملعب واستدعت لاعبيها المحترفين لخوض اللقاء تأكيدًا على رغبتها في مواجهة الفريق القومي.