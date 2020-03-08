رياضة | كارتيرون وجاريدو.. أصدقاء الأمس أعداء اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال

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اكتملت أضلاع المربع الذهبي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بتأهل 4 أندية عربية (الأهلي والزمالك والرجاء والوداد)، ليشهد الدور نصف النهائي صراع (مصري - مغربي) للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

كيف تأهلت الأندية الـ4 لنصف نهائي دوري الأبطال؟

تأهل فريق الزمالك بعدما تجاوز عقبة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، بعدما فاز بالقاهرة 3 / 1، وخسر في تونس بهدف دون مقابل، بينما صعد الأهلي على حساب ماميلودي صن داونز بالفوز 2 / 0 ذهابًا، والتعادل 1/1 في لقاء الإياب.

أما الرجاء المغربي صعد لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب فريق مازيمبي الكونغولي، حيث فاز ذهابا 2 / 0، وخسر في لقاء الإياب 1 / 0، وتأهل الوداد بعد تخطي عقبة النجم الساحلي بالفوز 2 / 0 بالمغرب، وخسر في تونس 1/0.

أصدقاء الأمس أعداء اليوم في نصف النهائي الإفريقي

كارتيرون × الرجاء المغربي

يشهد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، صدام قوي بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، ضد فريقه السابق نادي الرجاء المغربي، وستقام مباراة الذهاب يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بمصر يومي 8، 9 من نفس الشهر.

وسبق وتولي كارتيرون تدريب فريق الرجاء المغربي عام 2019، وقاد الفريق في 30 مباراة بمختلف البطولات، حقق 14 انتصارًا، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، سجل لاعبوه 53 هدفا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا، وتوج مع الفريق بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

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رحل كارتيرون عن تدريب الرجاء في نوفمبر 2019 بعدما تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بسبب خلافات مع إدارة النادي.

جاريدو × الأهلي

صدام آخر يحمل عنوان "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد المغربي مع فريقه السابق الأهلي المصري، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يومي 1، 2 مايو بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بمصر يومي 8، 9 من نفس الشهر.

خوان كارلوس جاريدو سبق وتولي القيادة الفنية للأهلي موسم 2014 / 2015، وقاد الفريق الأحمر في 50 مباراة بمختلف البطولات، حقق 32 فوزًا، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، سجل لاعبو الفريق الأهلاوي تحت قيادته 60 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

توج جاريدو مع الأهلي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخ النادي عام 2014، كما توج بكأس السوبر المصري على حساب فريق الزمالك بركلات الترجيح، ورحل عن تدريب الأحمر في مايو 2015 بسبب تراجع نتائج الفريق.

مفارقة مثيرة تنتظر جاريدو وكارتيرون في النهائي

المفارقة المثيرة الأخري التي قد تحدث للثنائي باتريس كارتيرون وخوان كارلوس جاريدو في حالة تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا تتمثل في أن يلتقي المدربين أيضًا مع فريقين سبق لهما تدريبهما في المباراة النهائية بالبطولة القارية.

في حالة تأهل الوداد والرجاء للمباراة النهائية بالبطولة القارية، سوف يصطدم الإسباني كارلوس جاريدو بالفريق المغربي والذي سبق له تدريبه في موسم 2017 / 2018 وتوج معه بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

أما في حالة تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا، سوف يواجه الفرنسي كارتيرون أيضًا فريقه السابق المارد الأحمر، وستكون فرصة للرد على الإنتقادات التي تعرض لها عقب تجربته المتواضعة رفقة الفريق الأهلاوي العام الماضي والتي شهدت خسارته لقب دوري الأبطال، والخروج من دور الـ16 للبطولة العربية.