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رياضة | مطالب لريال مدريد وبرشلونة بالسفر بالقطار

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طالبت منظمة "جرينبيس" البيئية غير الحكومية ناديي وريال مدريد بالسفر بالقطار خلال الرحلات القصيرة لأداء مباريات الدورى الإسبانىي.

 

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المنظمة انتقدت سفر لاعبي إلى مدن إسبانية يصلها القطار السريع مثل سرقسطة وسالامانكا كما سافر برشلونة السفر بالطائرة إلى العاصمة مدريد من أجل خوض لقاء الكلاسيكو، رغم وجود رحلات قطار متعددة على مدار اليوم بين المدينتين.

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وأكد الاتحاد الإسباني أنه سيأخذ الطلب فى عين الاعتبار لكنه لن يستطيع إجبار الأندية على السفر بالقطار في الوقت الحالي.

 

 

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