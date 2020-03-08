رياضة | الأهلي يرفض الراحة ويتدرب قبل العودة من جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الراحة ويتدرب قبل العودة من جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض الفريق الأحمر لمران خفيف للفريق في الرابعة من عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة .



ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التي سبق أن تدرب عليها يوم الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ لخوض مباراة صن داونز، ومن المنتظر أن يكون مران اليوم خفيفا واستشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مواجهة صن داونز، وذلك في إطار استعداد الفريق للارتباطات المقبلة.



وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق له الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.