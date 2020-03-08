رياضة | عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة صن داونز التي اقيمت أمس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعدة جلسات علاجية للتعافي من الإصابة، خاصة بعدما تعرضت قدمه للارتشاح ، عقب المباراة.

ويتحدد موقف جيرالدو من المشاركة في التدريبات المقبلة وفقاً للجلسات العلاجية التي يخضع لها اللاعب، وفقا لبرنامجه العلاجي المحدد من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي، بعدما سبق له الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.