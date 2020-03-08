رياضة | وزير الرياضة يوقع عقود رعاية مع 13 موهبة كروية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوقع عقود رعاية مع 13 موهبة كروية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع عقود ١٣ موهبة كروية تم اكتشافها في اختبارات ستارز أوف إيجبت، بحضور عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة شركة ستارز أوف إيجبت، واللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور عمرو الحداد، ومحمد كردي مساعدي الوزير.
حضر التوقيع الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وأحمد عفيفي وكيل الوزارة للمدن الشبابية، واللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، ونائبه شريف منصور، وأولياء أمور المواهب الجديدة التي اختارتها لجنة الخبراء الأجانب والمصريين في الاختبارات الأولى التي أقيمت أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير الماضي.
شهدت بداية المؤتمر عرض مشاهد من الاختبارات الأولى وكلمات قصيرة من الناشئين تعكس طموحهم ورغباتهم في عالم الساحرة المستديرة وتمنياتهم في تكرار تجربة محمد صلاح نجم الكرة المصرية المتألق في ليفربول الإنجليزي، والحائز على لقب أفضل لاعبي أفريقيا مرتين من قبل.
وتحدث عمرو مهنا رئيس شركة ستارز أوف إيجيبت، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي على اهتمامه ودعمه للمشروع القومي لاكتشاف المواهب، مشيرا إلى أن الاختبارات تمت تحت إشراف كبار خبراء كرة القدم في أوروبا يتقدمهم كبير مكتشفي المواهب ديفيد هوبسون، ومدير أكاديمية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني المصري للمشروع.
وأضاف مهنا: أن المواهب الذين تم اختيارهم في المشروع تم تصنيفهم لفئات وعلى رأسها فئة الـ3 نجوم، ممن يجرى تدريبهم وتأهيلهم بشكل "مجاني" تتحمل ستارز أوف إيجبت تكلفة تأهيلهم وتجهيزهم وفقا للمشروع القومي المنصوص عليه في الاتفاق المبرم مع الوزارة، مع مراعاة الأعمار السنية المختلفة، مشيرا إلى أن النجاح في المرحلة الأولى هو نواة لمراحل أخرى وعمل شاق مع تقديم تقرير مفصل للوزير كل 3 أشهر عن تطورات اللاعبين ومدى قدرتهم على تطوير مستواهم بخلاف اكتشاف مواهب جديدة.
من جانبه وجه الوزير التهنئة للاعبين المختارين، لافتًا إلى أن مصر ولادة ولديها مواهب فطرية، ولابد أن يكون عدد محترفيها بالخارج مناسبا لعدد سكانها.