رياضة | خزينة الأهلي تنتعش بعد التأهل الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة الأهلي تنتعش بعد التأهل الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بمباراتي الذهاب والإياب، ونجح في التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إنتعاش خزينته من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب نجاح الفريق الأول لكرة القدم، في التأهل للدور النصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي، على مبلغ 850 ألف دولار من الكاف، حيث يحصل المتأهل إلى نصف النهائي على مبلغ مادي يزيد بالعبور للأدوار المقبلة.

وكان الأهلي، نجح في التأهل على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، عقب تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.