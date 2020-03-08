رياضة | رحلة عودة طويلة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحلة عودة طويلة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد رحلة عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا عقب مواجهة صن دوانز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتستقل بعثة الفريق الأحمر الطائرة من مطار جوهانسبرج في رحلة تستغرق نحو 8 ساعات حيث من المقرر أن تصل مطار القاهرة الدولي فجر غد الاثنين.

وكان الأهلي قد تعادل أمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق، ليتأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلاقي الأهلي نظيره الوداد المغربي في الدور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير عقب تخطيه عقبة النجم الساحلي التونسي.