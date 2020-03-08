بوروسيا دورتموند يضع شرطا لانتقال هالاند الى ريال مدريد

الأحد 8 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن وضع نادي ​بوروسيا دورتموند​ الالماني شرطا من اجل التخلي عن لاعبه النرويجي ​ايرلينغ هالاند​ ل​ريال مدريد​.

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ويعد هالاند الذي يعيش موسما تهديفيا مميزا محط انظار العديد من الاندية الاوروبية الراغبة في ضمه الصيف المقبل لتعزيز خطوطها الهجومية وعلى رأس هذه الاندية ريال مدريد الذي يعيش مشاكل على المستوى التهديفي هذا الموسم.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال الاسبانبة فقد اشترط النادي الالماني الحصول على لاعب بالاضاف لمبلغ مالي من اجل التخلي عن هالاند.

ووفقا للصحيفة فان اسود الفيستفالين يرغبون في ضم الصربي لوكا يوفيتش الذي اصبح خارج حسابات المدير الفني للنادي الملكي زيدان هذا الموسم