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زيدان يصر على عدم التواصل مع يوفنتوس

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الأحد 8 مارس 2020

يصر مدرب ​​، ​زين الدين زيدان​، على أنه ملتزم تمامًا بمهمته في الفريق الاسباني.

وتم ربط زيدان بالانتقال إلى ​يوفنتوس​ أو ​المنتخب الفرنسي​، لكنه أكد مجددًا أن أفكاره هي دائما مع لوس بلانكوس.

وقال: "أنا هنا فقط وقلت بالفعل أنه من دواعي سروري أن أكون هنا".

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وتابع: "لم يتم الاتصال بي أو أعرف أي شيء. يتم قول أشياء كثيرة من الخارج".

ومع ذلك، يشعر زيدان أنه لا يوجد أحد آمن في خط عمله. فضمان البقاء غير موجود في التدريب".

وتابع: "الشيء المهم هو التركيز على العمل كل يوم. وأشعر بدعم من النادي، الأمر واضح".

واضاف: "أنا مدرب مدريد في الوقت الحالي، لكن غداً قد يتغير الوضع".

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