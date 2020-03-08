شكرا لقرائتكم خبر عن «روني» يمدح «سكولز الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ولاعب ومدرب مساعد ديربي كاونتي الحالي، وين روني أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز، المنضم حديثًا إلى مانشستر يونايتد، يذكره بزميله السابق بول سكولز.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب لصحيفة «ذا صن» البريطانية أن «روني» قال للاعبي الشياطين الحمر، عقب اللقاء الذي جمع بين فريقه ديربي كاونتي وفريق السابق بكأس الاتحاد الإنجليزي، إنهم فريق جيد للغاية وسيتحسنون بعد التوقيع مع فيرنانديز».
وأضاف المصدر: «يرى روني إنه كان من الصعب الاقتراب منه (فيرنانديز) أحيانًا وأدائه ذكره بطريقة لعب بول سكولز».
وتابع: «بعض اللاعبون أخبروا روني أنهم متحمسون حقًا لتواجد برونو معهم ويقولون إنه أعاد إثارة الضجة حول النادي».
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