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سيد عبدالحفيظ يوضح حجم إصابة الثلاثي جيرالدو ومعلول ومتولي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حجم الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفريق جيرالدو وعلي معلول ومحمود متولي، خلال مباراة صن داونز.

وقال «عبدالحفيظ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «جمهور التالتة»: «جيرالدو يعاني من التواء في الأنكل، فيما اشتكى محمود متولي من إجهاد في العضلة الضامة،وكذلك اشتكى على معلول من إجهاد في العضلة الأمامية».

وتعادل الأهلي مع صن داونز إيابا بهدف لمثله بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد، ليحجز بطاقة نصف النهائي ويلاقي الوداد المغربي.

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