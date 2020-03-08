شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.
وأوضح «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن لاعبي الأهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز، على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز، لولا عدم التوفيق الذي حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة بعد المجهود الكبير المبذول طوال اللقاء.
وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما سبق أن فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
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