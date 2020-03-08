شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد»: «على هالاند أن يصنع المزيد من الأهداف.. هو يسجل أكثر من اللازم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازح ثورجان هازارد، نجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، زميله النرويجي إيرلينج هالاند بعد فوز فريقهما على بروسيا مونشينجلاباخ بهدفين لهدف، أمس السبت.
وصنع «هالاند»، الذي سجل 9 أهداف في أول 7 مباريات له في الدوري الألماني، الهدف الأول في المباراة لـ«هازارد» بعد 8 دقائق فقط من بداية اللقاء.
وقال «هازارد» مازحًا في حوار مع «سكاي سبورتس» النسخة الألمانية: «أعتقد أن على هالاند صناعة مزيد من الأهداف، هو يسجل أكثر من اللازم»
وأضاف: «أحيانًا من الجيد أن تعطي تمريرة حاسمة، آخر مرة أعطيته واحدة والآن حسنًا نحن متعادلان 1-1، والمرة القادمة سأعطه واحدة جديدة».
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