شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، في الدوري المصري الممتاز.

وعادت بعثة الفريق أمس قادمة من تونس بعد تخطي عقبة فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتأهل لنصف نهائي البطولة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا.