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بوكا جونيورز يتوّج بلقب الدوري الأرجنتيني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أحرز ​بوكا جونيورز​ لقب الدوري الأرجنتيني، بفوزه على ​خيمناسيا​ بهدف من دون مقابل، من توقيع ​كارلوس تيفيز​ في الجولة الأخيرة للموسم.

وكان ريفر متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة لكنه تعادل مع أتليتيكو توكومان بنتيجة 1-1 ليهدي اللقب لبوكا، ويحرم مدرب ريفر ​مارسيلو غاياردو​ من الفوز بلقب الدوري لأول مرة، وهو اللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه.

سجل تيفيز هدفه من على بعد 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية، ليتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في 4 سنوات.

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