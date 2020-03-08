تاريخ مواجهات توتنهام ولايبزيج.. صراع من أجل التأهل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

يحل توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على لايبزيج الألماني في مباراة إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل.



ويتصارع الفريقين من أجل التأهل لدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، وانتصر الفريق الألماني على السبيرز في موقعة الذهاب بهدف دون رد على أرض توتنهام.

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ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام للفوز وضمان ورقة التأهل للدور الموالي من البطولة.

ويعاني النادي الإنجليزي من كثرة الغيابات والإصابات وتذبذب الأداء هذا الموسم ويفتقد خدمات نجمي الفريق هاري كين وهيونج مين سون.

ولم يلتقي الفريقين من قبل في أي مسابقة وجمعت بينهم بطولة التشامبيونزليج هذا الموسم.

وتألق الفريق الألماني هذا الموسم في الدوري الالماني وينافس بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على صدارة البوندسليجا.