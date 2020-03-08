أبراهام يرفض عرض عقد جديد من تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

رفض مهاجم ​تشيلسي​ ​تامي أبراهام​ عرضًا جديدًا.



وتقول "ميرور" إن نجم إنكلترا يبحث عن التكافؤ مع نجوم النادي الآخرين قبل الالتزام بمستقبله للنادي.

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لقد رأى أبراهام سلسلة من اللاعبين يتعهدون بالولاء للبلوز مع ​ريس جيمس​ و​ميسون ماونت​ وفيكايو توموري و​روبن لوفتوس تشيك​ وبيلي غيلمور.

ومع ذلك، يريد أبراهام صفقة موازية في شروطها المادية لصفقة كالوم هدسون-أودوي، وهو مصمم على الصمود للحصول على صفقة بهذا المستوى.

ووافق هدسون أودوي على عقد جديد مع تشيلسي في ايلول الماضي والذي يقدر بحوالي 180،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.