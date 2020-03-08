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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبراهام يرفض عرض عقد جديد من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
رفض مهاجم تشيلسي تامي أبراهام عرضًا جديدًا.
وتقول "ميرور" إن نجم إنكلترا يبحث عن التكافؤ مع نجوم النادي الآخرين قبل الالتزام بمستقبله للنادي.
لقد رأى أبراهام سلسلة من اللاعبين يتعهدون بالولاء للبلوز مع ريس جيمس وميسون ماونت وفيكايو توموري وروبن لوفتوس تشيك وبيلي غيلمور.
ومع ذلك، يريد أبراهام صفقة موازية في شروطها المادية لصفقة كالوم هدسون-أودوي، وهو مصمم على الصمود للحصول على صفقة بهذا المستوى.
ووافق هدسون أودوي على عقد جديد مع تشيلسي في ايلول الماضي والذي يقدر بحوالي 180،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.
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