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أبراهام يرفض عرض عقد جديد من تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

رفض مهاجم ​تشيلسي​ ​تامي أبراهام​ عرضًا جديدًا.

وتقول "ميرور" إن نجم إنكلترا يبحث عن التكافؤ مع نجوم النادي الآخرين قبل الالتزام بمستقبله للنادي.

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لقد رأى أبراهام سلسلة من اللاعبين يتعهدون بالولاء للبلوز مع ​ريس جيمس​ و​ميسون ماونت​ وفيكايو توموري و​روبن لوفتوس تشيك​ وبيلي غيلمور.

ومع ذلك، يريد أبراهام صفقة موازية في شروطها المادية لصفقة كالوم هدسون-أودوي، وهو مصمم على الصمود للحصول على صفقة بهذا المستوى.

ووافق هدسون أودوي على عقد جديد مع تشيلسي في ايلول الماضي والذي يقدر بحوالي 180،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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