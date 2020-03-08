شكرا لقرائتكم برنامج علاجى يحدد عودة جيرالدو لتدريبات الأهلى بعد إصابته فى الكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واشتكى الأنجولي جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مباراة صن داونز الجنوب افريقى في إياب دور الثمانية بدورى الابطال الافريقى ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعدة جلسات علاجية للتعافي من هذه الإصابة خاصة بعدما تعرضت قدمه "للورم" عقب المباراة.

وتعادل الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وتعود بعثة فريق الكرة بابأهلى صباح غدا الاثنين ويفتح مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة ملف تجديد رباعي الفريق الكبار شريف إكرامي ، ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي بعدما تم تأجيل هذا الملف خلال الفترة الماضية بسبب إنشغال الفريق بمباريات محلية وأفريقية قوية أخرها لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أنها ستفتح ملف التجديد في الوقت المناسب.

من المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلي أكثر من جلسة مع رباعي الفريق لحسم هذا الأمر خاصة وأن هناك لاعبين تلقوا عروض مُغرية للغاية وجادة من أندية خارجية ومحلية أبرزهم شريف أكرامي الذى تلقى عرضاً جاداً من بيراميدز لذا يتطلع مسئولو الأهلي لحسم هذا الملف الشائك الذي إستحوذ على إهتمامات وسائل الإعلام وجماهير الفريق خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الرباعي السابق له دور مهم في الفريق سواء على الصعيد الفني أو الصعيد القيادي ويمتلك خبرات طويلة يحتاجها الفريق في الفترة المقبة وسيتم حسم ملف التجديد بالتنسيق مع لجنة التخطيط في النادي برئاسة محسن صالح ورينيه فايلر المدير الفني وبالطبع محمود الخطيب رئيس النادي.