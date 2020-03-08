شكرا لقرائتكم تعرف على التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز ضد زاناكو في الكونفدرالية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد زاناكو



يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفا على نظيره زاناكو الزامبي اليوم الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يسعى خلالها بطل مصر إلى مواصلة عروضه ونتائجه الجيدة في مشوار السعي لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



تقام مباراة بيراميدز ضد زاناكو الزامبى في الثالثة عصر اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد ، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في تارخيه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له.

تشكيل بيراميدز ضد زاناكو



ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان في حراسة المرمي.

محمد حمدي ، على جبر، عبدالله بكري، رجب بكار في خط الدفاع.

نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق ، عبدالله السعيد،إسلام عيسي في خط الوسط.

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محمد فاروق – جون أنطوي في خط الهجوم.

وتعد مباراة اليوم بمثابة النزهة الكروية لبيراميدز حيث يحتاج زاناكو الزامبى للفوز بأربعة أهداف للتأهل للدور التالى للبطولة.

بيراميدز ضد زاناكو



جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى.

بيراميدز ضد زاناكو



من جانبه ، طالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى ، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه وداخلها منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في 9 مشاركات في الكونفدرالية.