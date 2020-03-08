شكرا لقرائتكم تحسن حالة عماد متعب الصحية.. قناص الأهلي يغادر العناية المركزة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسنت الحالة الصحية لـ عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة اثناء ممارسته الرياضة وبالتحديد لعبة البادل، مع سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني، ليتم نقله للمستشفي علي الفور وتم عمل له الاشاعات والتحاليل اللازمة.



عماد متعب

وعلم "الخليج 365"، أن الأطباء اشتبهوا في تعرض عماد متعب لجلطة في المخ قبل أن يتأكدوا أن الأمر لم يصل لذلك وتم تدارك الأمر قبل تضخمه، وأن اللاعب تعرض لانخفاض في الضغط وهبوط في الدورة الدموية.

عماد متعب

ويغادر عماد متعب العناية المركزة اليوم بعد الاطمئنان علي صحته والتأكد من استقرار حالته الصحية.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

عماد متعب

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

عماد متعب

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

عماد متعب Advertisements

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

عماد متعب

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

عماد متعب

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010".

عماد متعب

وقضى متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر، ثم أعلن بعدها اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى قبل بداية الموسم الماضى من الدورى المصرى.