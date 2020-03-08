شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان ضد المصري في إياب الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



يخوض فريق المصرى البورسعيدى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق .

نهضة بركان ضد المصري



وطالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر.

التشكيل المتوقع لفريق المصري البورسعيدي

ومن المتوقع أن يخوض المصري بتشكيل مكون : أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمي كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمرو كمال في خط الدفاع عمرو موسى ، فريد شوقي،أحمد ياسر،سادو سانبوري ، مفتاح طقطق في خط الوسط محمود وادي في خط الهجوم نهضة بركان ضد المصري ويحتاج المصرى البورسعيدى للفوز بأى نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، وتقام المباراة بدون حضور جماهيرى بعدما أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). ويحتاج المصرى البورسعيدى للفوز بأى نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، وتقام المباراة بدون حضور جماهيرى بعدما أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

نهضة بركان ضد المصري



واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

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نهضة بركان ضد المصري

التشكيل المتوقع لفريق نهضة بركان



على الجانب الآخر، يسعى طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى إلى حسم بطاقة التأهل بعد النتيجة الايجايبة في لقاء الذهاب رغم غياب المساندة الجماهيرية في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح، وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف ، ويعد حمدي لشعير لاعب نهضة بركان هو أهم لاعب بالفريق حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات.

ومن المتوقع أن يخوض نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:

زهير العروبي في حراسة المرمي

عمر النمساوي، إيسوفو دايو، إسماعيل مقدم، محمد عزيز في خط الدفاع

بكري الهلالي ، العربي ناجي ، زكريا حدراف في خط الوسط

حمدي لعشير ، أمين القيس ، محسن ياجور في خط الهجوم

نهضة بركان ضد المصري



ويواجه الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان مع الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادوق سلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.