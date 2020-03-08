شكرا لقرائتكم حسام البدري يدرس استبعاد حسين الشحات وأفشة من قائمة المنتخب أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إستبعاد الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة لاعبى الأهلى من معسكر المنتخب المقبل استعدادا لمباراتىّ توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2021.

ويتصدر هاشتاج حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب مباراة الأحمر أمام صن داونز في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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وأبدى جمهور الأهلى استياءه من اداء اللاعب عقب المشاركة بديلا فى الشوط الثانى و الظهور بشكل متواضع و إهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل .

من المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم الأحد قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمباراتىّ توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، والمحدد لهما يومىّ 26 و29 مارس الجارى .

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إستدعاء 5 لاعبين محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ، ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.