شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي بقيادة الخطيب تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وستُغادر البعثة مقر إقامتها بمدينة بريتوريا في السادسة والنصف من مساء اليوم مُتجهة إلى جوهانسبرج لتستقل طائرة العاشرة إلا ربع مساءً لتعود إلى القاهرة في السادسة إلا ربع صباح غداً ،الأثنين.

وتوجه الاهلي إلى جنوب أفريقيا مساء الأحد الماضي لخوض مباراة صن داونز التى أقيمت أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الاهلي لنصف نهائي البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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ويفتح مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة ملف تجديد رباعي الفريق الكبار شريف إكرامي ، ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي بعدما تم تأجيل هذا الملف خلال الفترة الماضية بسبب إنشغال الفريق بمباريات محلية وأفريقية قوية أخرها لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أنها ستفتح ملف التجديد في الوقت المناسب.

من المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلي أكثر من جلسة مع رباعي الفريق لحسم هذا الأمر خاصة وأن هناك لاعبين تلقوا عروض مُغرية للغاية وجادة من أندية خارجية ومحلية أبرزهم شريف أكرامي الذى تلقى عرضاً جاداً من بيراميدز لذا يتطلع مسئولو الأهلي لحسم هذا الملف الشائك الذي إستحوذ على إهتمامات وسائل الإعلام وجماهير الفريق خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الرباعي السابق له دور مهم في الفريق سواء على الصعيد الفني أو الصعيد القيادي ويمتلك خبرات طويلة يحتاجها الفريق في الفترة المقبة وسيتم حسم ملف التجديد بالتنسيق مع لجنة التخطيط في النادي برئاسة محسن صالح ورينيه فايلر المدير الفني وبالطبع محمود الخطيب رئيس النادي.