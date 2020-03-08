شكرا لقرائتكم صرف مكافآت إجادة لاعبي الأهلي عقب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف عبد الحفيظ أن لاعبي الاهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.

وحسم التعادل الايجابي موقعة الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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و تبدأ بعثة الاهلي رحلة العودة للقاهرة اليوم ،الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائي حيث تستغرق رحلة العودة قرابة الثمانية ساعات ، على أن تبدأ البعثة الحمراء في مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في الساعة السابعة مساءً مُتجهة إلى جوهانسبرج في مسافة تستغرق قرابة الساعة ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج في التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة في الخامسة والنصف فجراً ، وعقب انتهاء مباراة الأمس بكل تفاصيلها أغلق الجهاز الفني ملف بطولة أفريقيا وبدأ التركيز في الدوري المحلي حيث يستعد الفريق لمباراة سموحة الأربعاء المقبل وهي المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية التي يُحققها هذا الموسم وكان أخرها فوز اعتباري على الزمالك بعد انسحاب الأخير من المباراة .

ومن المقرر أن يتحدد مصير رمضان صبحي لاعب الفريق من المشاركة في المباريات المقبلة خلال اليومين المقبلين بعدما فضّل الجهاز الفني إستبعاده من المباريات الماضية حتى لا تتفاقم إصابته في العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب بشكل قوي وعدم مشاركته إلا عندما يكون جاهزاً بنسبة 100 % لاسيما وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافي التام ولا يمكن التسرّع في العودة منها للملاعب.