شكرا لقرائتكم تغيير برنامج الأهلي بجنوب أفريقيا عقب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تغيير برنامج الفريق في جنوب أفريقيا عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تم تغيير موعد الإفطار من الثامنة والنصف للعاشرة صباحا، كما تم تغيير موعد الغذاء من الحادية عشرة صباحا للواحدة ظهرا علي أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء قبل مغادرة الفندق والعودة للقاهرة.

وحسم الأهلي تأهله لنصف نهائي أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي عصر أمس السبت علي ستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأن لقاء الذهاب في القاهرة انتهي بفوز الأهلي بثنائية نظيفه.

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ويفتح مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة ملف تجديد رباعي الفريق الكبار شريف إكرامي ، ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي بعدما تم تأجيل هذا الملف خلال الفترة الماضية بسبب إنشغال الفريق بمباريات محلية وأفريقية قوية أخرها لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أنها ستفتح ملف التجديد في الوقت المناسب.

من المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلي أكثر من جلسة مع رباعي الفريق لحسم هذا الأمر خاصة وأن هناك لاعبين تلقوا عروض مُغرية للغاية وجادة من أندية خارجية ومحلية أبرزهم شريف أكرامي الذى تلقى عرضاً جاداً من بيراميدز لذا يتطلع مسئولو الأهلي لحسم هذا الملف الشائك الذي إستحوذ على إهتمامات وسائل الإعلام وجماهير الفريق خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الرباعي السابق له دور مهم في الفريق سواء على الصعيد الفني أو الصعيد القيادي ويمتلك خبرات طويلة يحتاجها الفريق في الفترة المقبة وسيتم حسم ملف التجديد بالتنسيق مع لجنة التخطيط في النادي برئاسة محسن صالح ورينيه فايلر المدير الفني وبالطبع محمود الخطيب رئيس النادي.