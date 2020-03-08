شكرا لقرائتكم المغربي حكيمي يرتقي بدورتموند إلى الوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق بوروسيا دورتموند لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليغا.

وتقدم البلجيكي ثورغان هازارد بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة لكن لارس ستيندل أدرك التعادل لغلادباخ في الدقيقة 50 قبل أن يحسم المغربي أشرف حكيمي الفوز لدورتموند بهدف سجله في الدقيقة 71.

وأصبح دورتموند على بعد نقطة واحدة فقط من الصدارة بفضل الفوز على ملعب غلادباخ، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي يوم الأحد مع أوغسبورغ.