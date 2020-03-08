شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل بيراميدز رحلة تحطيم الأرقام القياسية بالكونفدرالية أمام زاناكو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق بيراميدز اختباراً كروياً سهلا حينما يستضيف نظيره زاناكو الزامبى في الثالثة عصر اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة

Advertisements

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.