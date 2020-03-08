شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدرس استبعاد حسين الشحات وقفشة أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، استبعاد الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة لاعبى الأهلى من معسكر المنتخب المقبل استعدادا لمباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2021.

ويأتى تفكير جهاز المنتخب فى ظل تراجع المستوى الفنى للثنائى حسين الشحات وقفشة خلال الفترة الأخيرة، بجانب ضم الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد حمدى ومحمد فاروق لاعبى بيراميدز والجونة الذين يؤدون بشكل مميز فى نفس مركز الشحات وقفشة، وهو ما سيحسمه جهاز المنتخب خلال الأيام المقبلة قبل اعلان القائمة النهائية.

ويتصدر هاشتاج حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلى تريند تويتر عقب مباراة الأحمر أمام صن داونز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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وأبدى جمهور الأهلى استياءه من أداء اللاعب عقب المشاركة بديلا فى الشوط الثانى والظهور بشكل متواضع وإهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، والمحدد لهما يومىّ 26 و29 مارس الجارى .

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر استدعاء 5 لاعبين محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.