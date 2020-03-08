10 أرقام تاريخية لصلاح.. حدث استثنائي وتكرار ما تأخر 17 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بمباراته رقم 100 مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في قيادة فريقه للفوز على بورنموث بنتيجة (2-1) على ملعب آنفيلد أمس السبت بالأسبوع الـ29 من المسابقة.

وحقق ليفربول، الذي يحتاج الآن إلى حصد 9 نقاط من أجل التتويج رسميا باللقب، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي بعدما أصبح الفريق صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه بالدوري الإنجليزي.

وحوّل الريدز تأخره على ملعبه بهدف كاليوم ويلسون بعدما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من صناعة ساديو ماني، قبل أن يأتي النجم السنغالي بعد 8 دقائق ويسجل بنفسه هدف الثلاث نقاط لأصحاب الأرض.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي حققها صلاح في الاحتفال بمئويته:

- حدث استثنائي في بريميرليج:

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في شباك فريق واحد في ست مباريات متتالية، بعدما سجل 8 أهداف في 6 مباريات أمام بورنموث، حيث كانت المرة الأولى التي يهز فيها شباك الفريق في مباراتهما بالدور الأول لموسم (2017-18)، ثم سجل أمام بورنموث مرة واحدة على الأقل في خمس مباريات متتالية منها مباراة الأمس، بنسبة نجاح 100%.

- تكرار إنجاز أوين بعد 17 عاما:

سجل صلاح 20 هدفا مع ليفربول مع ليفربول هذا الموسم، ليصبح أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات لـ3 مواسم متتالية، بعد المهاجم الإنجليزي مايكل أوين في مواسم (2000-01، 2001-02، 2002-03)، حيث سجل المصري 44 هدفا في أول مواسمه مع الريدز (2017-18)، 27 هدفًا في (2018-19) و20 هدفًا في الموسم الحالي (2019-20).

وتفوق صلاح بـ11 هدفًا على أوين في نفس العدد من المباريات خلال مواسمه الثلاثة الأولى في ميرسيسايد، حيث سجل المصري 91 هدفا في 143 مباراة، مقابل 80 هدفا في 143 مباراة لصاحب القميص رقم 10.

- رابع الهدافين في تاريخ ليفربول ببريميرليج:

تجاوز محمد صلاح (70 هدفا) مهاجم برشلونة الحالي لويس سواريز الذي سجل 69 هدفا مع ليفربول، ليصبح رابع أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول في عهد بريميرليج بعد روبي فاولر (128)، ستيفن جيرارد (120) ومايكل أوين (118)، مع العلم أن الدولي المصري احتاج 100 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز، بينما وصل سواريز لهذا العدد من الأهداف بعد خوضه 110 مباراة.

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- كتابة التاريخ في 100 مباراة:

أحرز صلاح الهدف رقم 70 له في 100 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، أكثر بـ7 أهداف من أي لاعب آخر في أول 100 مباراة له مع الريدز متفوقا على فرناندو توريس (63 هدفا)، ولا يتفوق على النجم المصري بشكل عام في أول 100 مباراة مع ناد واحد خلال المسابقة المحلية إلا المهاجم الإنجليزي آلان شيرار الذي أحرز 79 هدفا مع بلاكبيرن روفرز في أول 100 مباراة له مع الفريق.

- وصافة الهدافين في بريميرليج:

يتمسك صلاح بحصد الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا حتى الآن ليتساوى مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ويصبح على بعد هدف وحيد من مجاورة الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي والجابوني بيير إمريك أوباميانج في صدارة الهدافين، مع تبقي 9 جولات قبل إسدال الستار لحسم الصراع.

- المركز الـ18 لهدافي ليفربول على الإطلاق:

يأتي صلاح في المركز الـ18 في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول على الإطلاق خلال جميع المسابقات برصيد 91 هدفا، ليقترب أكثر من الويلزي جون توشاك (96) والإنجليزي كيفن كيجان (100)، لكنه يظل بعيدًا للغاية عن الأسطورة الويلزية إيان راش الذي يحمل الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ ليفربول برصيد 346 هدفا في 600 مباراة بالثمانينات والتسعينات.

- حصن ليفربول:

من بين جميع اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 10 أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم، محمد صلاح هو اللاعب الذي سجل أعلى نسبة من أهدافه على أرضه بنسبة (87.5%) حيث سجل 14 هدفا في آنفيلد من أصل 16.

- إنهاء صيام ليفربول:

أنهى صلاح بهدفه في مرمى بورنموث حالة الصيام التهديفي التي لازمت ليفربول لمدة 124 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة صيام تهديفي للريدز في بريميرليج منذ فبراير 2019 (141 دقيقة).

- ملك آنفيلد:

سجل صلاح 59 هدفا في 65 مباراة مع ليفربول في آنفيلد منذ انضمامه للفريق في موسم (2017-18).

- شراكة إفريقية مميزة:

في رصيد الثنائي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني 27 هدفا لكل منهما على ملعب "آنفيلد" في بريميرليج منذ بداية الموسم الماضي (2018-19).