عبدالحفيظ: إصابات الأهلي بسيطة.. ورمضان صبحي اقترب من العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي الإصابات التي ضربت الفريق بعد مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي.

وحسم الأهلي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تجاوز صنداونز في ربع النهائي بالتعادل 1-1 في الإياب بجنوب أفريقيا، والفوز في الذهاب 2-0 باستاد القاهرة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" "جيرالدو عانى من التواء في القدم ولم يستطع اكمال مباراة الأهلي وصنداونز".

وواصل "محمود متولي يعاني من اجهاد في العضلة الضامة، وفيما يخص علي معلول فهو يعاني من اجهاد في العضلة الأمامية".

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وأضاف "الإصابات بسيطة ولن تشكل أزمة للفريق، سنلعب مباراة يوم الأربعاء في الدوري، والأمور الفنية فيما يخص موقف اللاعبين من المباراة المقبلة أمر يعود لفايلر".

وعن موقف رمضان صبحي تحدث قائلا "لقد تواصل معي عقب مباراة صنداونز وأكد جاهزيته للتواجد مع الفريق، لا يوجد أي تعجل بشأن رمضان صبحي".

واستمر "يوم الثلاثاء يمكن أن يتواجد معنا بشكل قوي، لكن نحن لا نريد التعجل في عودته، اخطرته بأنه لو شعر بأي آلام حتى لو بسيطه، يمكن أن ننتظر للتأكد من سلامته 100%".

وشدد "نحن حاليا لدينا وقت كاف حتى نصف النهائي وبالتالي لا يوجد ما يجعلنا نخاطر برمضان صبحي".

واختتم مدير الكرة في النادي الأهلي تصريحاته قائلا "ننتظر موقف اتحاد الكرة من التظلم الخاص بعقوبات كهربا وياسر إبراهيم وجونيور أجايي".