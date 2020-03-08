تقرير.. 8 ملامح من تأهل الأهلي والزمالك لمربع الذهب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حسم قطبا الكرة المصرية (الأهلي والزمالك) صعودهما إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا؛ عقب تخطيهما صنداونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي.

الأهلي حجز بطاقة العبور لدور الأربعة، عقب الفوز الذي تحقق على حساب صنداونز بثلاثة أهداف، مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، واصل الزمالك صحوته على الترجي بإزاحته من البطولة القارية، بعدما فاز عليه في مباراة السوبر الأفريقي والتي أقيمت بقطر.

الزمالك فاز بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف، مقابل هدف في موقعة الذهاب والتي أقيمت بالقاهرة قبل أن يفوز الترجي إيابًا بنتيجة غير كافية بهدف دون رد ليصبح مجموع نتيجة المباراتين (3- 2).

في التقرير التالي، يستعرض "الخليج 365" أبرز ملامح صعود الأهلي والزمالك لنصف النهائي:

- ظهور مكرر:

شهدت نسخة (2005) ظهور كل من الأهلي والزمالك في دور نصف النهائي حيث تقابل القطبين مرتين خلال هذا الدور حيث انتهت مباراة الذهاب (2-1) لصالح الأحمر قبل أن يفوز الأخير في الإياب (2-0).

الأهلي تخطى الزمالك ووصل إلى المرحلة النهائية ليضرب موعدًا مع النجم الساحلي التونسي لتنتهي مباراة الذهاب في سوسة بالتعادل السلبي قبل أن يفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يظهر الأهلي والزمالك سويًا منذ هذه النسخة في دور نصف النهائي لكن هذه المرة لن يتقابلان سوى في حال وصولهما للمشهد الختامي والتي ستقام من مباراة واحدة.

- خروج البطل:

الزمالك استطاع أن يصبح عقدة للترجي في الموسم الحالي، فالبداية كانت من العاصمة القطرية الدوحة، عندما واجه الفريق الأبيض نظيره التونسي في لقاء السوبر الأفريقي.

وخاض الزمالك مباراة السوبر باعتباره بطلاً للكونفدرالية الأفريقية، في المقابل لعب الترجي باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا لينجح الفريق الأبيض في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبعد مباراة السوبر الأفريقي واجه الزمالك منافسه الترجي لينجح ابناء ميت عقبة في الصعود للدور التالي بعد إقصاء بطل آخر نسختين.

- لقاء الأبطال:

مباراة الزمالك والرجاء ستكون بعنوان "لقاء الأبطال" حيث يُعد الأول حامل آخر نسخة بالكونفدرالية بعد الفوز على نهضة البركان المغربي.

في المقابل، يُعد الرجاء حامل النسخة قبل الأخيرة بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في المباراة النهائية.

الزمالك أيضًا يُعد بطلاً للسوبر الأفريقي في النسخة الأخيرة على حساب الترجي، في المقابل يُعد الرجاء بطلاً للنسخة قبل الأخيرة على حساب نفس المنافس أيضًا.

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- كارتيرون وفريقه القديم:

قبل أن يقود الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة الفنية للزمالك، كان للمدير الفني الأجنبي تجربة في الملاعب المغربية من خلال قيادة فريق الرجاء البيضاوي.

كارتيرون خلال فترة تواجده في الدار البيضاء استطاع أن يحرز لقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي (2-1).

ومن المقرر أن يعود كارتيرون لمواجهة فريقه القديم الرجاء حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب، على أن يستضيف الزمالك بطل أسود الأطلس في لقاء الإياب.

- رد الاعتبار للأهلي:

الأهلي في النسخة الحالية من المسابقة الأفريقية يسير على خطى ثابتة بعدما فاز الأحمر في لقاء الذهاب أمام صنداونز (2-0) قبل أن يفرض نتيجة التعادل (1-1) في الإياب.

النسخة الماضية شهدت خسارة تاريخية للأهلي على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب قبل أن يرد في الإياب بهدف دون رد.

تأهل الأهلي على حساب صنداونز في النسخة الحالية يُعد رد اعتبار لصالح الفريق الأحمر والذي يسعى لتحقيق لقبه التاسع بعد تتويج 2013 على حساب أورلاندو الجنوب أفريقي.

- تعادل أول:

خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لم يعرف صنداونز أي نتيجة سوى الفوز على ملعبه وبين جماهيره قبل مواجهة الأهلي.

صنداونز والملقب بـ"البرازيليون" خاض ست مباريات حقق الفوز في خمس منها، وتعادل أمام الفريق الأحمر.

واستطاع صنداونز أن يحقق نتيجة تاريخية في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على كوت دور بطل سيشيل (11-1).

- جاريدو يظهر مجددًا:

النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تشهد ظهور الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، مجددًا أمام الأهلي.

جاريدو قبل تواجده مع الوداد قاد النجم الساحلي في مرحلة المجموعات ليواجه الأهلي مرتين فاز في لقاء بهدف دون رد وتلقى خسارة بهدف عن طريق المارد الأحمر.

وسبق وأن قاد جاريدو المهمة الفنية للأهلي في موسم (2014 - 2015) حيث توّج الإسباني بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك والكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء على حساب سيوى سبور الإيفواري.

- استثناء الأهلي:

الفرق التي تفوقت في مباريات الذهاب خلال مرحلة دور الثمانية لم تنجح في تكرار التفوق في الإياب باستثناء الأهلي الذي تعادل أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

في المقابل، خسر الزمالك أمام الترجي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة أيضًا خلال مباراتي النجم الساحلي أمام الوداد ومازيمبي الكونغولي على الرجاء المغربي.