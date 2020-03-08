البدري يدرس استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب في مارس

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، لاستبعاد حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي من معسكر الفراعنة في مارس. معسكر الفراعنة في مارس. أبدى جهاز المنتخب عدم رضاه عن مستوى اللاعبين أخيرًا مع الأهلي والذي شهد تراجعًا ملحوظًا عكس الوضع في بداية الموسم الحالي. مع الأهلي والذي شهد تراجعًا ملحوظًا عكس الوضع في بداية الموسم الحالي. يلتقي المنتخب مع توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا.

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