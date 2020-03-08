رياضة | مهاجم تشيلسي يرفض إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم تشيلسي يرفض إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهاجم الفرنسي الدولي المخضرم ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي أوليفييه جيرو صدمة لنادي إنتر ميلان الإيطالي، والذي يسعى لضمه منذ فترة طويلة.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن جيرو أصبح في طريقه لتجديد تعاقده مع الفريق اللندني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لشبكة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية، فإن صاحب الـ33 عاماً يميل لتوقيع عقد جديد مع تشيلسي، ولا يريد الرحيل في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

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وعاد جيرو للصورة مجدداً مع مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، حيث خاض 3 مباريات متتالية في شهر فبراير الماضي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لمباراة ليفربول في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي أمام ليفربول.

وكان جيرو قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لإنتر ميلان في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بطلب من مدربه السابق في تشيلسي أنطونيو كونتي.

كما ارتبط جيرو بالإنضمام لفريق لاتسيو الإيطالي في يناير، لكن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة.