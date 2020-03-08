رياضة | بشرى سارة للأهلي في عودة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي في عودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتعافى رمضان من الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق لنحو 3 أشهر تقريبًا.

Advertisements

ومن المنتظر أن ينتظم رمضان صبحي بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأحمر المقبلة استعدادًا لبطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.