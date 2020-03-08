رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مضيفه ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأسباني "الليجا".
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ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي - مودريتش
خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة.