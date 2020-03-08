رياضة | لوكوموتيف موسكو يخطط لشراء جواو ماريو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكوموتيف موسكو يخطط لشراء جواو ماريو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير التقارير الواردة من روسيا، أن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي يرغب في الإحتفاظ بخدمات النجم الدولي البرتغالي جواو ماريو بصفة دائمة.

ويلعب ماريو نجم إنتر ميلان السابق على سبيل الإعارة مع الفريق الروسي لمدة موسم، منذ الصيف الماضي.

وبحسب شبكة "إنتر نيوز" الخاصة بالفريق الإيطالي، فإن نادي لوكوموتيف أبدى سعادته بمردود ماريو حتى الآن، ويرغب في تأمين خدماته بصفة دائمة.

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وفي الوقت نفسه، أبدى النادي الروسي رغبته في تخفيض بند شراء عقد ماريو والذي يبلغ 18 مليون يورو.

وفتح نادي لوكوموتيف الباب نحو إعارة أخرى خلال الموسم القادم، في حال أصر إنتر ميلان على طلباته المادية.

يذكر أن ماريو انضم للإنتر في صيف عام 2016 قادماً من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 40 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات جدارته في إيطاليا، ليذهب في إعارة لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي ومن بعده لوكوموتيف موسكو الروسي.