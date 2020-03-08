رياضة | زيدان يعلق على عرضي يوفنتوس ومنتخب فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على عرضي يوفنتوس ومنتخب فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على ما أثير عن عرضي تدريب يوفنتوس الإيطالي أو منتخب فرنسا في الموسم المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس "أنا موجود هنا فأنا هنا كل يوم وأنا سعيد بالتجربة التي أعيشها مع لاعبيّ ومع الجميع وأحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه التجربة.. لم يتصل بي أحد ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع ودائما يُقال الكثير عني وعن اللاعبين".

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كان زيدان قد خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.