رياضة | مدافع الزمالك يقترب أكثر من منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك يقترب أكثر من منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل محمود حمدى الونش مدافع نادي الزمالك حسابات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تمهيدًا لضمه للقائمة التي تخوض مباراتين توجو المحدد لهما السادس والعشرون والتاسع والعشرون من مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

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واقترب الونش من الانضمام لقائمة منتخب مصر مع زميله محمود علاء في ظل التألق الواضح لهما وقيادة الفريق لعبور موقعة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.