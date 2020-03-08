رياضة | مانشستر سيتي يتحدى يونايتد في ديربي رد الاعتبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتحدى يونايتد في ديربي رد الاعتبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أولد ترافورد لقاء القمة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى في جدول مسابقة الدورى الإنجليزي برصيد 57 نقطة خلف ليفربول المتصدر برصيد 79 نقطة بينما مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

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ويسعى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لرد اعتباره أمام سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد عندما هزمه بنتيجة 2-1 في الدور الظأول.

وتواجه الفريقان في حقبة البريميير ليج 45 مرة حقق مانشستر يونايتد 22 انتصارا مقابل 15 فوزا للسيتي، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.